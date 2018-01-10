UBP'de 'liste' iddiası!

Ulusal Birlik Partisi'nden Mağusa milletvekili adayı olarak seçime katılan ancak seçilmeyen Gürsel Uzun, sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada ilginç iddialarda bulundu.

ADA HABER - ŞERMİN SARRO

Uzun, parti içerisinde listelerin döndüğünü açıkladı.

Mağusa adayı Gürsel Uzun, başka ilçelerden seçime katılan bazı adayların listeler hazırlayıp, kendisinin seçilmemesi için çalıştıklarını savundu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu şahıslara sitem eden Uzun, parti içerisinde önünün kesildiğini açıkça ifade etti.

Sandıktan çıkmaması için gayret gösterenler ve buna müsaade edenler diyerek birilerine gönderme yapanj Gürsel Uzun'un açıklaması şöyle:

"Pazar gün yapılan erken genel seçimde bana destek veren ve vermeyen herkese teşekkürler.. Vermeyenlere teşekkürüm kibarlıktan değil samimiyim..Verenler beni vekilleri yapmak isterken vermeyenler de beni ailem torunlarım arkadaşlarım ve işime dönmemi sağlamış olduklarından teşekkür...Söylemiştim sandıktan çıkarsam insanımız kazanır çıkmazsam şahsım diye..Öyle de oldu..Amma bir gurup daha var ki onlara özel olarak ayrı teşekkürü hak ediyor... Onlar da çıkmamam için gayret gösterenler veya bunlara müsaade edenler.. Bir araya gelip toplantı yapıp bunu temizleyelim diyenler.. ilçemde olanları bir nebze anlıyorum da rakibim bile olmayan diğer ilçe listelerinde yarışıp da listelerini her yere gönderip buna sakın diyenlerin murat ettiklerini anlamakta zorlanmadım dersem yalan olur..Onlardan birileri istedi onlar da yaptı peki ya seçmen iradesine yapılan bu saygısızlığa neden müsade etti..Neyse bu durumda seçimi kaybettim amma halkımızı ve özelimi kazandım.. Halkımız kendilerine hizmette beni kaybetti gibi görülse de hizmet etmek için ille de Meclis’te olmanıza gerek yoktur.. Gönüller’ meclisinde benim sandalyem duruyor bunu da entrikayla listelerle insanlardan alamazsınız..Ben kaybettim Siz Kazandınız başka kimler kaybetti zaman gösterecek..Tekrardan Teşekürler KKTC..."