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UBP'de LTB için 3 aday adayı.. İşte o aday adayları

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UBP'de LTB için 3 aday adayı.. İşte o aday adayları
UBP'de LTB için 3 aday adayı

Yerel Yönetim seçimleri için çalışmalarını hızlandıran Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi'nde  Başkent Lefkoşa Belediyesi için 3 aday adayı bulunuyor.

Detay Özel/ Taner ULUTAŞ

UBP'den LTB başkan adayı olmak isteyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Garidyanoğlu ile UBP LTB Belediye Meclis üyesi ve LTB asbaşkanı Akın Aktunç'un istekli oldukları öğrenildi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun UBP yetkili kurullarının delegeye gidilmesi yönünde karar vermesi durumunda adaylıktan çekilebileceği söyleniyor.

Sertoğlu adayları UBP MYK'sının belirlemesini istediği öne sürüldü.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün Belediye Başkan adaylığı için Hasan Sertoğlu'na söz verdiği de iddia ediliyor.

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