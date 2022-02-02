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UBP’de LTB’ye 2 aday adayı

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“2 LTB BAŞKAN ADAYIMIZ VAR, ÖN SEÇİM DE YAPILABİLİR, KAMUOYU ARAŞTIRMASI DA”
UBP’de LTB’ye 2 aday adayı

 

UBP’nin LTB adayının kim olacağına yönelik soru üzerine Sadık Gardiyanoğlu, “İsimlerini şu an açıklayamayacağım iki aday adayı var. İki isim arasında ön seçim de yapılabilir, kamuoyu araştırması da” şeklinde konuştu. Erken genel seçimin hemen ardından, UBP’nin Yerel Yönetim Komitesi ile toplantı yaptığını ifade eden Gardiyanoğlu, “Hem başkan hem de belediye meclis üyesi adaylarının cesaretlendirilmesi çağrısında bulundum. İstekli adaylar var” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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