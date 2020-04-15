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UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler yok açıklaması yapıldı

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UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler yok açıklaması yapıldı
UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler yok açıklaması yapıldı

UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler  yok açıklaması yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi, Merkez Yönetim Kurulu (MYK)ile Parti Meclisi’nin onayı sonucu seçim dönemi çalışmaları için kurulan Mali İşler Komitesi bugün saat 14.00’te Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında, üyeler; Kenan Örgen ( Genel Sekreter Yardımcısı), Aydın Soyer ( MYK Üyesi Sayman), Özgür Arıkan ( MYK Üyesi) , Selim Gökbörü’nün ( MYK Üyesi) katılımları ile partinin Cumhurbaşkanlığı seçim propaganda süreci harcamaları hakkında ortaya atılan iddiaları görüştü.

Komite toplantısı sonrasında yapılan açıklamada “partinin çeklerinin tefecilerin elinde olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu”  vurgulandı.

Açıklamada, “ komitenin partinin Mart ayı sonuna dek seçimlerle ilgili tüm harcamaları incelediği, tüm harcamaların usulünde yapıldığını tespit ettiği ve onayladığı” vurgulandı.

 

UBP Mali İşler Komitesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası ile ilgili olarak medyada çıkan haberleri derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. UBP’nin tarihi boyunca yaptığı tüm işlerde olduğu gibi, bu konularda da veremeyeceği hiçbir hesap yoktur.

Konu ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili tüm harcamalar değerlendirildi ve Mart ayı sonuna kadar yapılmış tüm harcamaların usulüne uygun olduğu saptanarak onaylandı.

Komitemiz ayrıca, Covid-19 salgını nedeniyle duran Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sürecinde ‘hizmet almadan bedel ödeme’ gibi bir durumun söz konusu olmadığını da saptamış bulunuyor.

Bu arada şunu da vurgulamakta fayda görüyoruz; Partimizin Covid -19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının askıya alınmasından sonra her hangi bir şekilde ileri tarihli olarak yazılan bir çeki yoktur. Dolayısıyla partinin çeklerinin tefecilerin elinde olduğu yönündeki iddialar da gerçek dışıdır.

Partimizi yıpratmaya yönelik bu tip maksatlı haberleri yapan ve yayanlar hakkındaki yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ifade eder, tüm halkımıza saygılarımızı arz ederiz.”

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