  • BIST 8860.3
  • Altın 2923.448
  • Dolar 34.2561
  • Euro 37.4046
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

UBP’de Meclis Başkan Adaylığı Krizi: İşte yeni detaylar...

» »
UBP’de Meclis Başkan Adaylığı Krizi: Sucuoğlu ve Evren İsimleri Öne Çıkıyor
UBP’de Meclis Başkan Adaylığı Krizi: İşte yeni detaylar...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni Meclis Başkanı adayını belirlemek için hareketlenirken, parti içinde bu konuda yaşanan belirsizlik ve farklı isimlerin adaylık için öne çıkması gündemi meşgul ediyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, parti içindeki adaylık sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu, UBP’nin Perşembe günü yapacağı grup toplantısında Meclis Başkan adayını belirleyeceğini söylerken, önceliğin Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’de olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu: “Öncelik Sucuoğlu ve Evren’de”

BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Oğuzhan Hasipoğlu, meclis başkanlığı için aday belirleme sürecinin parti içerisinde devam ettiğini söyledi. Hasipoğlu, daha önce grupta aday olmuş milletvekillerine işaret ederek, "Faiz Bey grupta en fazla oy almıştı. Kutlu Bey ise üçüncü tura geçme şansı bulamamıştı. Bu nedenle öncelik onların hakkıdır," dedi. Bu açıklamasıyla, Sucuoğlu ve Evren isimlerinin Meclis Başkanlığı için öne çıkan adaylar olduğunu netleştirdi.

Hasipoğlu, parti grubunun kararının belirleyici olacağını vurgulayarak, grup tarafından takdir edilen milletvekillerinin değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca, erken seçim seçeneğinin şu an gündemlerinde olmadığını belirtti. Ancak bu süreçte ortaya çıkan anlaşmazlıklar, parti içi çekişmelerin devam edeceğine dair işaretler verdi.

Faiz Sucuoğlu: “Hiç Umurumda Değil”

Öte yandan, meclis başkanlığı için adı geçen Faiz Sucuoğlu, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirme yapan Sucuoğlu, "Hiç umurumda değil, tümüne saygım sonsuz, hepsi arkadaşım. Ama hiç umurumda değil. Bana teklif gelmedi," ifadelerini kullanarak, bu sürece ilgisiz kaldığını belirtti. Sucuoğlu’nun bu açıklaması, meclis başkanlığı yarışına girmekten çekindiği ya da süreçten dışlandığı şeklinde yorumlandı.

Sucuoğlu, daha önceki UBP kurultayında Ünal Üstel’e destek vermesi karşılığında meclis başkanı olacağı yönünde söz almıştı. Ancak, meclis grubunun yaptığı ön seçimde Zorlu Töre’ye karşı kaybetmiş ve o dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu yenilginin ardından, meclisi terk ederek, “bir daha gelmem” demesi siyasi çevrelerde uzun süre tartışılmıştı.

Meclis Başkanlığı İçin Parti İçi Çekişmeler

UBP’de meclis başkanlığı süreci, partinin iç dinamiklerinde yaşanan güç mücadelesinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’in yanı sıra, Oğuzhan Hasipoğlu’nun da ismi bu yarışta geçiyor. Ancak Hasipoğlu, bu konuda kendi isminin geçtiği yönündeki iddialara temkinli yaklaşarak, önceliğin daha önce aday olmuş milletvekillerinde olduğunu belirtti.

Hasipoğlu’nun açıklamalarına göre, Perşembe günü yapılacak grup toplantısında aday netleştirilecek. Bu toplantının ardından, UBP’nin yeni Meclis Başkanı adayının kim olacağı kesinlik kazanacak.

Parti İçi Krizin Derinleşme İhtimali

Ancak UBP’deki meclis başkanlığı yarışının kolay bir çözüme kavuşmayacağı düşünülüyor. Özellikle Faiz Sucuoğlu’nun geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları ve Kutlu Evren’e destek verilmemesi gibi unsurlar, parti içi anlaşmazlıkların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Sucuoğlu'nun açıklamalarındaki soğuk tavrı, parti içinde kırgınlıkların ve küskünlüklerin devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, UBP’nin içindeki krizin daha da derinleşebileceği yönünde yorumlanıyor.

Perşembe günü yapılacak grup toplantısının ardından, UBP’nin yeni Meclis Başkanı adayı açıklanacak. Ancak bu süreç, partinin iç dinamiklerinde daha büyük kırılmalara yol açabilecek bir gelişmenin habercisi olarak da görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkatsiz sürücü çarpmadık yer bırakmadı, yaralandı15 Ekim 2024 Salı 14:15
  • Tır çalan sanık 1 yıl hapis yatacak15 Ekim 2024 Salı 14:15
  • DAÜ’lü öğrencilerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü15 Ekim 2024 Salı 14:14
  • SOS Çocuk köyü Derneği ve DAÜ iş birliğinde Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı uygulanmaya başladı15 Ekim 2024 Salı 14:10
  • Yaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor15 Ekim 2024 Salı 14:08
  • LAÜ'de Konser Geceleri Düzenlendi15 Ekim 2024 Salı 14:02
  • Arıklı'dan UBP'ye "adayını belirle ve arkasında dur" çağrısı14 Ekim 2024 Pazartesi 21:29
  • Üç gün yağmur bekleniyor14 Ekim 2024 Pazartesi 21:25
  • Erhürman: "Mülkiyet sorunu", çözümsüzlük çözümdür anlayışıyla da çözülemez14 Ekim 2024 Pazartesi 20:16
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Yüksek Mahkemede dava açtı14 Ekim 2024 Pazartesi 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti