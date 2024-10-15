UBP’de Meclis Başkan Adaylığı Krizi: İşte yeni detaylar...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), yeni Meclis Başkanı adayını belirlemek için hareketlenirken, parti içinde bu konuda yaşanan belirsizlik ve farklı isimlerin adaylık için öne çıkması gündemi meşgul ediyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, parti içindeki adaylık sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu, UBP’nin Perşembe günü yapacağı grup toplantısında Meclis Başkan adayını belirleyeceğini söylerken, önceliğin Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’de olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu: “Öncelik Sucuoğlu ve Evren’de”

BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtlayan Oğuzhan Hasipoğlu, meclis başkanlığı için aday belirleme sürecinin parti içerisinde devam ettiğini söyledi. Hasipoğlu, daha önce grupta aday olmuş milletvekillerine işaret ederek, "Faiz Bey grupta en fazla oy almıştı. Kutlu Bey ise üçüncü tura geçme şansı bulamamıştı. Bu nedenle öncelik onların hakkıdır," dedi. Bu açıklamasıyla, Sucuoğlu ve Evren isimlerinin Meclis Başkanlığı için öne çıkan adaylar olduğunu netleştirdi.

Hasipoğlu, parti grubunun kararının belirleyici olacağını vurgulayarak, grup tarafından takdir edilen milletvekillerinin değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca, erken seçim seçeneğinin şu an gündemlerinde olmadığını belirtti. Ancak bu süreçte ortaya çıkan anlaşmazlıklar, parti içi çekişmelerin devam edeceğine dair işaretler verdi.

Faiz Sucuoğlu: “Hiç Umurumda Değil”

Öte yandan, meclis başkanlığı için adı geçen Faiz Sucuoğlu, bu konuya ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. YENİDÜZEN’e kısa bir değerlendirme yapan Sucuoğlu, "Hiç umurumda değil, tümüne saygım sonsuz, hepsi arkadaşım. Ama hiç umurumda değil. Bana teklif gelmedi," ifadelerini kullanarak, bu sürece ilgisiz kaldığını belirtti. Sucuoğlu’nun bu açıklaması, meclis başkanlığı yarışına girmekten çekindiği ya da süreçten dışlandığı şeklinde yorumlandı.

Sucuoğlu, daha önceki UBP kurultayında Ünal Üstel’e destek vermesi karşılığında meclis başkanı olacağı yönünde söz almıştı. Ancak, meclis grubunun yaptığı ön seçimde Zorlu Töre’ye karşı kaybetmiş ve o dönem büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu yenilginin ardından, meclisi terk ederek, “bir daha gelmem” demesi siyasi çevrelerde uzun süre tartışılmıştı.

Meclis Başkanlığı İçin Parti İçi Çekişmeler

UBP’de meclis başkanlığı süreci, partinin iç dinamiklerinde yaşanan güç mücadelesinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren’in yanı sıra, Oğuzhan Hasipoğlu’nun da ismi bu yarışta geçiyor. Ancak Hasipoğlu, bu konuda kendi isminin geçtiği yönündeki iddialara temkinli yaklaşarak, önceliğin daha önce aday olmuş milletvekillerinde olduğunu belirtti.

Hasipoğlu’nun açıklamalarına göre, Perşembe günü yapılacak grup toplantısında aday netleştirilecek. Bu toplantının ardından, UBP’nin yeni Meclis Başkanı adayının kim olacağı kesinlik kazanacak.

Parti İçi Krizin Derinleşme İhtimali

Ancak UBP’deki meclis başkanlığı yarışının kolay bir çözüme kavuşmayacağı düşünülüyor. Özellikle Faiz Sucuoğlu’nun geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları ve Kutlu Evren’e destek verilmemesi gibi unsurlar, parti içi anlaşmazlıkların su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Sucuoğlu'nun açıklamalarındaki soğuk tavrı, parti içinde kırgınlıkların ve küskünlüklerin devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, UBP’nin içindeki krizin daha da derinleşebileceği yönünde yorumlanıyor.

Perşembe günü yapılacak grup toplantısının ardından, UBP’nin yeni Meclis Başkanı adayı açıklanacak. Ancak bu süreç, partinin iç dinamiklerinde daha büyük kırılmalara yol açabilecek bir gelişmenin habercisi olarak da görülüyor.