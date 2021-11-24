UBP'de Milletvekili adaylık şartları açıklandı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.

Münhalde aday adaylarının bugün (24 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 3 Aralık 2021 tarihine saat 16:30’a kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.

Tüm başvuruların Lefkoşa Parti Genel Merkezi Köşlüçiftlik’te yapılacağı, evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekilerek, evrakta eksik olması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

UBP 23 Ocak seçimleri için müracaat kabul etmeye başladı. Müracaat için istenen belgeler dikkat çekti. UBP’den aday olmak isteyenler 3 Aralık tarihine kadar müracaat edebilecek. Aday adaylarından 3 yıllık ülkeye giriş çıkış belgesinin de istenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte aday adayları için aranan şartlar

Kimlik kartı fotokopisi

Özgeçmiş

Adli sicil selgesi

Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi

İki adet vesikalık resim

Özel bağış makbuzu

İkametgah belgesi

Son 3 yılın hava, kara ve deniz kayıtları giriş çıkış belgesi