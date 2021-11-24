UBP'de Milletvekili adaylık şartları açıklandı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 erken genel seçimleri için aday adaylığı münhali yayınlandı.
Münhalde aday adaylarının bugün (24 Kasım 2021) başlayan başvurusu sürecinin 3 Aralık 2021 tarihine saat 16:30’a kadar devam edeceği belirtilerek, başvuracak kişilerde aranan şartlar duyuruldu.
Tüm başvuruların Lefkoşa Parti Genel Merkezi Köşlüçiftlik’te yapılacağı, evrakların eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekilerek, evrakta eksik olması halinde başvuruların kabul edilmeyeceği duyuruldu.
UBP 23 Ocak seçimleri için müracaat kabul etmeye başladı. Müracaat için istenen belgeler dikkat çekti. UBP’den aday olmak isteyenler 3 Aralık tarihine kadar müracaat edebilecek. Aday adaylarından 3 yıllık ülkeye giriş çıkış belgesinin de istenmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte aday adayları için aranan şartlar
Kimlik kartı fotokopisi
Özgeçmiş
Adli sicil selgesi
Erkekler için Askerlik Terhis Belgesi
İki adet vesikalık resim
Özel bağış makbuzu
İkametgah belgesi
Son 3 yılın hava, kara ve deniz kayıtları giriş çıkış belgesi
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