UBP'de ön seçim... 3 vekilin liste dışı kalması muhtemel

7 Ocak 2018 Milletevekili Erken Genel seçimlerine doğru siyasal partiler de aday belirleme süreçlerine devam ediyor.
Bugün Lefkoşa'da UBP ve CTP ön seçim yapıyor.
Kulis Bilgilerine göre UBP'nin ön seçiminde 3 Vekilin sandıkta kalabileceği iddia edildi.
UBP kulislerine göre UBP Güzelyurt Milletvekili Kemal Dürüst ile UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ'ın liste dışı kalabileceği konuşuluyor. Girne'de ise Ergün Serdaroğlu'nun liste dışında kalabileceği öne sürüldü.
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