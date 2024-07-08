UBP'de PM toplanıyor, gündem Kurultay!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, bugün saat 17.00’de toplanacak.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parti Meclisi'nin bugün saat 17.00'de toplanarak yeni bir kurultay sürecini başlatacağını belirtti.

Savaşan’ın açıklaması şöyle:

“KENDİMİZİ GÖSTERMEYE DAVET!

Parti Meclisimiz, yarın saat 17:00'da toplanarak yeni bir kurultay sürecini başlatacaktır. Bu süreç, partimizin gücünü, dinamizmini, demokrasiye olan inancımız ile halka hizmet aşkımızı dosta ve düşmana yeniden kanıtlayacaktır.

Bu sürece coşkulu bir başlangıç yapmak, partimize güç katacak; birlik ve beraberliğimizi perçinlemiş olacaktır.

Parti Meclisimizin kurultay kararı alarak kurultay tarihini ilan edeceği bu tarihi günde bütün üyelerimizi Atatürk Meydanı'nda tarihi genel merkezimizde toplanmaya çağırıyoruz.

UBP, Kıbrıs Türk halkının en dinamik gücüdür ve biz de UBP'yiz! Birlikte duruşumuz ve istikrarlı yürüyüşümüz gücümüzdür. Gücümüz, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun güvencesidir.

Kendimizi gösterelim; gücümüzü yükseltelim!”