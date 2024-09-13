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UBP'de pusula sıralama kuraları çekildi

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UBP'de pusula sıralama kuraları çekildi
UBP'de pusula sıralama kuraları çekildi

21 Eylül’de yapılacak Ulusal Birlik Partisi Olağan Genel Kurultayı’nda yarışacak Genel Başkan adayları, bugün Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi.

Buna göre oy pusulası şöyle sıralandı:

1. Ünal Üstel
2. ⁠Ahmet Melih Karavelioğlu
3. ⁠Hasan Taçoy 


UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “ Hayırlısı ile genel başkan adaylarımız bugün kurallarını çekmiştir. Sonucun şimdiden ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum Partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceği içinde önemli bir kurultaya artık sayılı günler kalmıştır. Kurultaymız ülkemizde olduğu kadar ülke dışından da yakından takip ediliyor. KKTC’nin en büyük siyasi gücü Ulusal Birlik Partisi önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk Halkı için daha güzel bir gelecek yaratma adına tüm gücüyle çalışacaktır. Genel başkanımızla birlikte 122 adaylı Parti parti meclisimizin 70 üyesi de belirlenecektir. Tüm partilerimizi 21 Eylül’de saat 10:00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonuna bekliyoruz.” Dedi

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