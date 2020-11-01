UBP'de sandıklar kapandı! Nefesler tutuldu... İşte ilk 100 oydaki durum

Saat 19:00 civarlarında kurultayda oy kullanan UBP üye sayısı 7000 olduğu açıklandı.
UBP Kurultayında 5 aday başkanlık için yarışıyor.
Oy sayma işlemi başladı... Divan Başkanlığını Zorlu Töre yapıyor.
Divan başkanlığı adaylardan 2'şer temsilciyi divana davet etti.
Tüm Sandıklar açıldı. Oylar 100'erli şekilde ayrıldı. Oylar sayılıyor
İŞTE İLK 100 OYDA ADAYLARIN ALDIKLARI OYLAR
Dt. Ünal Üstel 10
Dr. Faiz Sucuoğlu 46
Nazım Çavuşoğlu 3
Hasan Taçoy 28
Dursun Oğuz 13
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.