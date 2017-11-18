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UBP'de seçim günü

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UBP'de seçim günü
Ulusal Birlik Partisi üyeleri 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek erken genel seçimde yarışacak milletvekili adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ulusal Birlik Partisi üyeleri 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek erken genel seçimde yarışacak milletvekili adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 08.30’da başlayan oy verme işlemi 20.00’ye kadar devam edecek.

96 sandıkta oy veren UBP üyeleri 64 aday adayından 43’ünü milletvekilliği için aday seçecek.

7 kontenjan adayı ise daha önce belirlenmişti.

Atatürk Spor Salonu’na üyeler sadece oy vermek üzere giriş yapabiliyor.

Seçimde 20 YSK görevlisi de denetçi olarak yer alıyor.

Yaklaşık 12 bin üyenin oy kullanacağı seçimin sonuçlarının yarın öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

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