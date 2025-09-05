UBP'de seçim komiteleri oluştu fakat Taçoy yok!

UBP'de seçim komiteleri oluştu. Oluşan seçim komitelerinde UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bir süre önce Taçoy'un Ersin Tatar'ın 19 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yöneteceği öne sürülmüştü.
