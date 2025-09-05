  • BIST 10796.2
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

UBP'de seçim komiteleri oluştu fakat Taçoy yok!

UBP'de seçim komiteleri oluştu fakat Hasan Taçoy'un olmayışı dikkatlerden kaçmadı.
UBP'de seçim komiteleri oluştu fakat Taçoy yok!

UBP'de seçim komiteleri oluştu. Oluşan seçim komitelerinde UBP Milletvekili Hasan Taçoy'un olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre önce Taçoy'un Ersin Tatar'ın 19 Ekim'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yöneteceği öne sürülmüştü.

