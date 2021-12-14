UBP'de Şerife Ünverdi'ye kontenjan: Sevil Yönlüer liste dışı

UBP’de kontenjan adaylar netleşiyor...
Sıralamaları etkileyen kontenjan adaylar partilerde netleşiyor.
Hükümetteki Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Lefkoşa 12. sırada kontenjan adayının Dr. Şerife Ünverdi olduğu öğrenildi.
Böylece Zaroğlu ve Çelebioglu’ndan sonra 3. kontenjan Ünverdi oldu.
Ünverdi, 2011-2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştı.
Ünverdi’nin kontenjan adayı olarak belirlenmesi ile Özgür Arıkan 16 kişilik listenin dışında kalmaktan kurtulmuş oldu.
5. kontenjanın kadına verilmesi ile Sevil Yönlüer liste dışı kaldı, Ünverdi girdi.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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