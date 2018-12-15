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UBP'de sürpriz istifa

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UBP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Yunus Cahan, hem görevinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.
UBP'de sürpriz istifa

Cahan, sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Son zamanlarda her yönü ile düşünüp sonuca bağladım kararımı açıklıyorum… Ben Yunus Cahan, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım. Almış olduğum bu kararım başta ben ve ailem olmak üzere herkese hayırlı olmasını dilerim. Saygı ve sevgilerimle”

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