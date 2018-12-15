UBP'de sürpriz istifa

Cahan, sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Son zamanlarda her yönü ile düşünüp sonuca bağladım kararımı açıklıyorum… Ben Yunus Cahan, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım. Almış olduğum bu kararım başta ben ve ailem olmak üzere herkese hayırlı olmasını dilerim. Saygı ve sevgilerimle”
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