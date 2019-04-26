UBP’de taban, Cumhurbaşkanı adayı ‘Hasipoğlu’ olsun diyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak bazı partiler, aday belirleme çalışmalarına başladı

Hükümet ortakları CTP ve TDP’de aday belirleme çalışmaları henüz başlamazken, Halkın Partisi ile Demokrat Parti’de, açıklanmamasına karşın, hemen hemen Cumhurbaşkanı adayları da belli oldu. Halkın Partisi’nde Kudret Özersay, Demokrat Parti’de de Serdar Denktaş ismi üzerinde durulurken, bukez gözler muhalefet partilerine çevrildi.

YDP’de adaylık ile ilgili olarak Erhan Arıklı ismi üzerinde durulurken, Ana Muhalefet Partisi Ulusal Birlik Partisi’nde, parti tabanında, genç Milletvekillerimizden Oğuzhan Hasipoğlu’nun isminin dolaştığı gözlemlendi. UBP tabanından, parti yetkili kurullarına da bu yönde baskı uygulandığı öne sürülüyor.

Ulusal Birlik Partisi üyesi birçok kişinin, yaptıkları açıklamalarda, ülkenin köklü partisi Ulusal Birlik Partisinin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için her kesimi kucaklayacak, yıpranmamış ve sempati duyulan birisinin aday olması gerektiği konusunda fikir birliği içerisinde oldukları belirlendi. Partinin genç milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun adaylığı konusunda da tabanda fikir birliği oluştuğu ve tabanda bu yönde parti yetkili kurullarına baskı yapılacağı gözlemlendi.

Oğuzhan Hasipoğlu, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, partim, Ulusal Birlik Partisi tabanında, Cumhurbaşkanı adayı olmam konusunda bana yönelik bir baskı var. Tabanda, geniş bir kitle tarafından da aday olmam için sürekli teklifler alıyorum. Tabiki böylesi onurlu bir göreve, partimin üyeleri tarafından layık görülmem benim için onur verici bir olaydır. Onların teveccühlerine tabiki, sıcak bakmak durumundayım. Ancak bu konudaki son söz, partimin yetkili kurullarındadır dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, partimin yetkili kurulları, bu onurlu görev için benim ismim üzerinde birleşir ve karar verirse, ben o zaman adaylığa evet diyebilirim. Parti yetkili kurulları, karar alır ve aday olacaksın derse o zaman aday olmayı seve seve kabul ederim. Aksi bir karar olması durumunda, partimin yetkili kurullarının alacağı kararın dışına çıkmam mümkün değildir ifadesinde bulundu.