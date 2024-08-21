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UBP'de Taçoy destekçilerine tehdit iddiası!

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Taçoy: Sosyal medyada bana beğeni atanlar bile aranıp tehdit ediliyor
UBP'de Taçoy destekçilerine tehdit iddiası!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, “Sosyal medyada bana beğeni atanlar bile aranıp tehdit ediliyor” iddiasında bulundu ve “maruz kaldıkları baskılar nedeniyle bir çok destekçisinin evde sessiz kalmasını kendisinin talep ettiğini” açıkladı.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Taçoy, ADA TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

Başta BRT olmak üzere bazı basın yayın kuruluşlarının kendisine yönelik tutumunu eleştiren Taçoy, yanlı tutum sergileyen kuruluşlara devlet kurumunun da dahil olduğunu savundu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik “partiyi mahkemeye verdi” iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Taçoy, parti yönetiminin uygulamalarına yönelik açılan bir çok dava olduğunu ancak bunların hiç birisinde kendisinin imzası bulunmadığını kaydetti.

Hasan Taçoy, bu davalara kendisinin sadece tanık olarak çağrıldığını ifade ederek, parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun da benzer şekilde tanık olarak bu davalara çağrıldığını anımsattı.

Parti tüzüğünü bir çok defa okuduğunu ve her maddeye hakim olduğunu ifade eden Taçoy, yanlış uygulamalara tüzük çerçevesinde eleştiriler getirdiğini, bunu yapmanın tüm UBP’lilerin görevi olduğunu söyledi.

Oy kullanabilecek üyelik statüsü konusunda tüzük hükümlerinin etrafından dolaşmak ve tüzüğe aykırı davranmak isteyenler olduğunu da savunan Taçoy, art niyetlerin bir kenara bırakılması ve partiyi daha ileriye taşıyacak fikirlerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Taçoy, sadece oturulan koltuk sevdasına bir şey yapmak yerine hiçbir şey yapmamayı daha iyi bulduğunu da kaydetti.

“Bilerek yanlış yaptıkları zaman parti bölünmüyor ama ben bunu söylediğim zaman parti bölünüyor” diyen Taçoy, yapıldığını savunduğu yanlışlara sadece kendisinin değil binlerce üyenin de tepki gösterdiğini belirtti.

Hasan Taçoy, kendisinin bu binlerce üyenin tepkisini dile getirdiğini kaydederek, “Onlara yönelik baskı ve tehdit olmasa onlar da çıkıp tepkilerini ortaya koyabilirlerdi” iddiasında bulundu.

Bir makama karşı mücadele verdiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Taçoy, ortada ciddi bir eşitsizlik bulunduğunu ve verdiği mücadeleden gurur duyduğunu vurguladı.

Maruz kaldıkları baskılar nedeniyle bir çok destekçisinin evde sessiz kalmasını kendisinin talep ettiğini söyleyen  Taçoy, Facebook’ta kendisini beğenenlerin bile aranarak tehdit edildiğini ileri sürdü.

Taçoy, usulsüzlük ve yolsuzluklarla  ilgili ne gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduğunun sorulması üzerine ise  “ilk önce, tedbir almak isteyenin elleri temiz olmalıdır” dedi.

Yaratılan sistemde küçük bir hediye almadan iş yapılamaz hale gelindiğini iddia eden Taçoy, herkesin kötü olmadığını, işini hakkıyla yapanları her zaman tenzih ettiğini vurguladı.

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