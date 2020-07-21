UBP'de toplantı bitti, 26 sayısı ve komitelerde temsiliyet sıkıntısı

UBP Meclis grubu toplantısı az önce sona erdi. UBP çevrelerinden alınan bilgiye göre UBP Meclis grubunda Başbakan Ersin Tatar Milletvekillerinin hükümet ile ilgili değerlendirmelerini dinledi.

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Başbakan Ersin Tatar'ın gruba herhangi bir öneri götürmediği daha çok milletvekillerinin mevcut hükümet ve olası yeni hükümet senaryoları üzerindeki fikirlerini dinlediği öğrenildi.

Meclis grubunda konuşan vekillerin çok büyük çoğunluğunun mevcut HP'li hükümet icraatlarının tıkandığını belirterek hükümette devam eden sıkıntılar üzerinde konuşmalar yaptılar.

UBP Meclis grubunda bununla birlikte olası UBP-DP-YDP koalisyon hükümetindeki 26 sayısı ile hükümet etmenin zorluğu ve Meclis komitesindeki temsiliyet konuları da konuşuldu.

Meclis grubu tüm bunlarla birlikte Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele imar planı ile ilgili 1 hafta 10 gün içerisinde HP'ye yeni bir teklif sunma yönünde de değerlendirmeler yaptı.

Başbakan Ersin Tatar'ın önümüzdeki günlerde daha geniş değerlendirmeler için Parti Meclisi'ni de toplantıya çağırabileceği de öne sürüldü.

NELER OLDU?

Edinilen kulis bilgilere göre Tatar UBP Meclis grubuna UBP-HP hükümetini sona erdirme ve yeni bir arayış için bilgi verecek.

İstanbul'da bulunan UBP Lefkoşa Milletevekili Hüseyiün Özgrgün ile de temaz edildiği ve Özgürgün'ün HP'siz bir hükümete destek vermek için ülkeye geleceği öne sürüldü.

Bu sabah TV programlarına katılan YDP ve DP genel Başkanları da Özgürgün'ün ülkeye gelme isteğinde olduğunu belirtmişti.

Yeni hükümetin Bayram öncesinde oluşturulması hedefleniyor.

Başbakan Tatar Erken Milletvekilliği için seçim tarihi verdi, Bayramda yeni hükümet!

UBP yayın organı da olan GÜNEŞ Gazetesi'nde Başbakan Ersin Tatar'ın "erken seçim" tarihini manşetten verdi.

Siyasi kulislerde Tatar'ın erken seçim tarihi mesajını olası UBP-DP azınlık hükümetine dışarıdan destek vereceğini söyleyen YDP için olduğunu belirtiyorlar.