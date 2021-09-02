UBP'de Tüzük Kurultayı da Mahkemelik! Saraydaki toplantıda uzlaşı yok!

Ulusal Birlik Partisi’nde tüzük tartışmaları ve gerilimi devam ediyor. Pazartesi toplanan Parti Meclisi’nin oy çokluğu ile kabul ettiği değişikliklerin iki gün içinde toplanacak tüzük kurultayında onaylanacağı açıklandığı halde söz konusu kurultay toplantısı için henüz daha çağrı bile yapılmadı.

2 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti ile biraraya gelen Zorlu Töre dışındaki üç başkan adayı ise tüzük kurultayı konusunda yine anlaşmaya varamadı. Sucuoğlu ve Taçoy, tüzük değişikliği önerilerinin geri çekilmesini, aksi takdirde toplanacak olağanüstü kurultayda “gizli oy” kullanılmasını talep ettiler. Başbakan Saner, adayların bu talebini değerlendireceğini belirtmekle yetindi.

Ve kıbrıs’haber sitesinin konuştuğu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise tüzük kurultayı için çağrı yapılması gerektiğini ve bu yetkinin Genel Başkan Ersan Saner’de olduğunu açıkladı. Hasipoğlu, böyle bir karar verilmesi halinde UBP Genel Sekreterliği’nin gerekenleri yapacağını ancak kendisinin “uzlaşı beklediğini” söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda yapılan toplantıya katılmayan Zorlu Töre ise konuyu mahkemeye götürmeye hazırlanıyor. Töre’nin mahkemeye başvurabilmesi için tüzük kurultayının yapılması ve değişiklik önerilerinin kabul edilmesi gerekiyor. Böyle bir kurultaydan sonra alınabilecek bir ara emri ise 24 Ekim’de yapılması beklenen UBP Olağan Kurultayı’nda uygulanacak kuralları tartışmalı hale getirecek.