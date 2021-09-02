  • BIST 1.479,120
  • Altın 481,67
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

UBP'de Tüzük Kurultayı da Mahkemelik! Saraydaki toplantıda uzlaşı yok!

» »
UBP'de Tüzük Kurultayı da Mahkemelik! Saraydaki toplantıda uzlaşı yok!
UBP'de Tüzük Kurultayı da Mahkemelik! Saraydaki toplantıda uzlaşı yok!

Ulusal Birlik Partisi’nde tüzük tartışmaları ve gerilimi devam ediyor. Pazartesi toplanan Parti Meclisi’nin oy çokluğu ile kabul ettiği değişikliklerin iki gün içinde toplanacak tüzük kurultayında onaylanacağı açıklandığı halde söz konusu kurultay toplantısı için henüz daha çağrı bile yapılmadı.

2 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti ile biraraya gelen Zorlu Töre dışındaki üç başkan adayı ise tüzük kurultayı konusunda yine anlaşmaya varamadı. Sucuoğlu ve Taçoy, tüzük değişikliği önerilerinin geri çekilmesini, aksi takdirde toplanacak olağanüstü kurultayda “gizli oy” kullanılmasını talep ettiler. Başbakan Saner, adayların bu talebini değerlendireceğini belirtmekle yetindi.

Ve kıbrıs’haber sitesinin konuştuğu UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise tüzük kurultayı için çağrı yapılması gerektiğini ve bu yetkinin Genel Başkan Ersan Saner’de olduğunu açıkladı. Hasipoğlu, böyle bir karar verilmesi halinde UBP Genel Sekreterliği’nin gerekenleri yapacağını ancak kendisinin “uzlaşı beklediğini” söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Tatar’ın huzurunda yapılan toplantıya katılmayan Zorlu Töre ise konuyu mahkemeye götürmeye hazırlanıyor. Töre’nin mahkemeye başvurabilmesi için tüzük kurultayının yapılması ve değişiklik önerilerinin kabul edilmesi gerekiyor. Böyle bir kurultaydan sonra alınabilecek bir ara emri ise 24 Ekim’de yapılması beklenen UBP Olağan Kurultayı’nda uygulanacak kuralları tartışmalı hale getirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik ve civarında elektrik kesintisi!02 Eylül 2021 Perşembe 16:57
  • Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı02 Eylül 2021 Perşembe 16:55
  • Yapay zeka ile COVID-19 testi geliyor02 Eylül 2021 Perşembe 16:30
  • 469 TL üzerinde borcu olanların elektriği kesilecek02 Eylül 2021 Perşembe 16:15
  • KTTO:Bütün Okulların Aynı Gün Açılması Büyük Yoğunluklara ve Bulaş Tehlikesine Sebep Olacak02 Eylül 2021 Perşembe 16:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Aşılanma teşvik edilmeli02 Eylül 2021 Perşembe 15:55
  • Mağusa Belediyesi emekçilerinin ortaya koyduğu direnişi EL-SEN olarak selamlıyor02 Eylül 2021 Perşembe 15:48
  • Canaltay, petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi02 Eylül 2021 Perşembe 15:40
  • Yenierenköy Belediyesi Pazar Alanı yeni çehresine kavuştu02 Eylül 2021 Perşembe 15:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar yine Türkiye yolcusu!02 Eylül 2021 Perşembe 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti