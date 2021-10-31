UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!
16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.
Kurultayda, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre başkanlık için yarışıyor.
UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!
16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.
Kurultayda, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre başkanlık için yarışıyor.
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