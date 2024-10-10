UBP'de vekiller eksik ama Meclis'i açmayı deneyecekler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, iç tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerektiğini, bu nedenle bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde hazır olacaklarını söyledi.
Meclis’te devam eden başkanlık seçimiyle ilgili sorunuyla ilgili dün bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, Meclis İç Tüzüğü’nün Meclis yeni yasama yılına başladıktan sonra 10 gün içinde Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasını zorunlu kıldığına işaret etti.
Hasipoğlu, “Bugün 10’uncu gün… Bugün tüzüğe, yasaya, anayasaya uymak adına UBP olarak milletvekillerimizin tamamıyla Meclis’te olacağız” dedi.
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