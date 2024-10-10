  • BIST 9132.3
  • Altın 2871.5
  • Dolar 34.2453
  • Euro 37.5656
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

UBP'de vekiller eksik ama Meclis'i açmayı deneyecekler

» »
Zorlu Töre ve Ali Pilli halen hastanede Dr. Faiz Sucuoğlu ise ortada yok!
UBP'de vekiller eksik ama Meclis'i açmayı deneyecekler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, iç tüzük gereği Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin bugün tamamlanması gerektiğini, bu nedenle bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde hazır olacaklarını söyledi.

Meclis’te devam eden başkanlık seçimiyle ilgili sorunuyla ilgili dün bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, Meclis İç Tüzüğü’nün Meclis yeni yasama yılına başladıktan sonra 10 gün içinde Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasını zorunlu kıldığına işaret etti.

Hasipoğlu, “Bugün 10’uncu gün… Bugün tüzüğe, yasaya, anayasaya uymak adına UBP olarak milletvekillerimizin tamamıyla Meclis’te olacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Ekonomik Örgütlerle buluştu09 Ekim 2024 Çarşamba 13:36
  • Demokrat Parti: Muhalefet mevcut sorunları fırsata çevirmeye çalışıyor09 Ekim 2024 Çarşamba 13:35
  • Tatar: Ülkenin erken seçime ihtiyacı yok09 Ekim 2024 Çarşamba 12:28
  • Özge Falyalı mahkemeye çıkarıldı09 Ekim 2024 Çarşamba 12:08
  • Harmancı yaşananlar "Çoban Matı" değil olsa olsa “Boğmaca Matı”09 Ekim 2024 Çarşamba 11:56
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, terk edilen köpeklere "başıboş" dedi, tehlike oluşturduklarını iddia etti!09 Ekim 2024 Çarşamba 11:46
  • Ali Pilli Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor09 Ekim 2024 Çarşamba 11:35
  • Hellim konusu Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındı09 Ekim 2024 Çarşamba 11:26
  • TDP Genel Başkanı Çeler’den erken seçim çağrısı09 Ekim 2024 Çarşamba 11:24
  • TDT ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı  Şuşa'da gerçekleşti 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti