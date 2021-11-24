UBP’de yeni aday adayları dikkat çekiyor

UBP’de seçim heyecanı başladı. UBP’de yeni ve genç adaylar dikkat çekmeye devam ediyor. UBP tabanının bir çok yeni adayı denemek istediği konuşuluyor. UBP’de İskele’de eski ilçe başkanı da olan Osman Kırşan’ın aday adayı olacağı, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrahj Yeşilrımak’ın aday adayı olacağı konuşuyor. UBP’de daha önce de aday olmuş Ümit Özkıran’ın da İskele’den yeniden aday adayı olmayı istediği de öğrenildi.

UBP’de aday olacak olanlar 50 BİN TL verecek

23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimler için siyasi partilerin aday adayı başvuruları da başladı. Ulusal Birlik Partisi’nde de aday adayı başvuruları başlıyor. UBP’de diğer farklı bir şekilde aday adayı olmak isteyen kişiler partiye katkı yapmak zorunda. Aday adayı olmak isteyen kişiler aday adaylığı müracaatında partiye 25 bin Türk Lirası yatıracak. Aday olmaları durumunda ise bir 25 bin TL daha partiye katkı yapılacak. Ulusal Birlik Partisi’nden aday olmak isteyen bir kişi 50 bin Türk Lirası’nı gözden çıkaracak.

UBP’de 11 Aralık’ta sıralama seçimi var

23 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçimler için siyasi partilerin aday adayı başvuruları devam ediyor. UBP’nin 11 Aralık tarihinde Lefkoşa’da 17 Bin üyesine adaylarını seçme olanağı tanıyacak. UBP’de adaylar belirlenirken aynı zamanda sıralama da yapılacak.

Dr. Ceyhun Birinci’ye Girne’de büyük ilgi

CTP’de örgütler ve adaylar birlikte ziyaretlere başladı. CTP’nin çiçeği burnundaki Girne adayı emekli başhekim Dr. Ceyhun Birinci’ye ziyaretlerde yoğun ilgi olduğu görülüyor. CTP’nin Girne’de 2 olan vekil sayısını bu defa 3’e çıkaracağı da yoğun olarak konuşuluyor.

Foto: Ceyhun Birinci

DP hızlı başladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu hızlı bir seçim hazırlığı yürütüyor. Gün geçmiyor ki DP’ye katılımlar olmasın. Ataoğlu adeta DP üzerindeki ölü toprağını atmış görünüyor. DP’nin aday kadrosunu da genç işadamlarına açması sonrasında hızlı bir yükselişi de yaşayabileceği konuşuluyor.

Güzelyurt’da Pilli’nin rekor oy alması bekleniyor

Güzelyurt ilçesinde UBP’den yeniden aday olacak olan Dr. Ali Pilli’nin ülke genelinden rekor oy alabileceği konuşuluyor. Yapılan kamu oyu yoklamalarına göre UBP’nin Güzelyurt’tan 2 vekil çıkarması ön görülürken 2. Vekilin kim olacağı tartışma yaratacağa benziyor. UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün yeniden aday olacağı ancak bu kez HP’den UBP’ye transfer olan ve de UBP’den kontenjan adayı olacak olan Hasanm Büyükoğlu ile kıyasıya bir yarışa girebileceği konuşuluyor.

Güzelyurt’ta Reşat Kansoy’un adaylığına büyük ilgi, çatı adayı olması bekleniyor

Güzelyurt Belediyesi için aday olması beklenen Reşat Kansoy’a ilgi Güzelyurt ve köylerinde günden güne artıyor. Kansoy’un bir çok parti ve kesimin desteğini alarak aday olmayı düşündüğünün haberinin çıkması ile bir çok aile de kendi arasında toplantılar yapıp Güzelyurt’ta genç ve vizyoner bir yönetim yönünde kararlar aldıkları öğrenildi. GÜKAD başkanı da olan Reşat Kansoy’un Güzelyurt Belediye Başkanı adayı olmak için birçok kesimden destek aldığı belirtiliyor. Kansoy’un ailevi bağları ve siyasal geçmişi ile yıllardır Güzelyurt çarşısında esnaf olarak halk ile iç içe olmasının seçimlerde büyük avantajı olacağı konuşuluyor.

UBP Güzelyurt Milletvekili ve Sağlık Bakanı da olan Dr. Ali Pilli’nin dayısı olması, eski UBP Milletvekili Türkay Tokel’in ise kayınpederi olmasından dolayı birçok kesimden de destek alabileceğinden bahsediliyor. Kansoy’a HP, TDP, BKP ve birçok CTP’linin de destek verdiği Güzelyurt’ta konuşuluyor.

Özyiğit: “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur”

TDP Parti Meclisi’nin bu akşam TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur… Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi’nin bu akşam gerçekleştireceği toplantısında “TKP Yeni Güçler ile birleşmeyi görüşeceği” yönündeki iddialar üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Cemal Özyiğit, “TDP’nin ‘spesifik olarak’ TKP ile birleşme gündemi yoktur” dedi.

TDP Parti Meclisi’nin, erken seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bu akşam toplanacağını doğrulayan Özyiğit, “16 Ekim’deki Kurultayda onaylanan Karar Tasarısındaki ‘Toplum İttifakı Oluşturma’ çabaları çerçevesinde çeşitli parti, kişi, kurum ve örgütlerle yapılan görüşmeler ve bakış açıları değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, “Kimse suni gündem yaratmaya çalışmasın” dedi.