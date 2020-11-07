UBP'de yeni hükümet arayışı! MYKdan sonra PM'de toplandı!

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kritik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi ve Parti Meclisi toplantısına geçildi.
Saat 14.00 sıralarında başlayan MYK toplantısı, bir saat sürdü.
MYK toplantısında; hükümet çalışmaları ve iptal edilen Olağanüstü Kurultay'ın tartışıldığı öğrenildi.
MYK toplantısının ardından saat 15.00 sıralarında Parti Meclisi toplandı. Toplantıda, MYK'da görüşülen konuların tartışılması bekleniyor.
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