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UBP'de Zaroğlu'ndan sonra Özgürgün'e Lefkoşa 2. sıra adaylığı teklifi

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UBP'de Zaroğlu'ndan sonra Özgürgün'e Lefkoşa 2. sıra adaylığı teklifi
UBP'de Zaroğlu'ndan sonra Özgürgün'e Lefkoşa 2. sıra adaylığı teklifi

UBP'de Zaroğlu'ndan sonra Özgürgün'e Lefkoşa 2. sıra adaylığı teklifi yapıldığı öne sürüldü.

YDP'den istifa eden sonra Milletin Partisi'ni kuran Bertan Zaroğlu'nun Lefkoşa'dan UBP 6. sıradan kontenjan adayı olacağının açıklanmasından sonra gözler bu kez 2 yıldır İstanbul'da  yaşayan UBP eski başkanı ve Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün'e döndü.

İddiaya göre Hüseyin Özgürgün'e  Lefkoşa 2. sıradan kontenjan adayı teklifi yapıldı.

 

 

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