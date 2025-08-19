UBP’den AB Sözcüsünün Açıklamalarına Sert Tepki

  • BIST 10962.02
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yargı sistemiyle ilgili “sözde” ifadelerine sert tepki gösterdi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve yargı sistemiyle ilgili “sözde” ifadelerine sert tepki gösterdi.

Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, KKTC’de yargının bağımsız, tarafsız ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde görev yaptığını belirterek, mahkemelerin anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış şekilde tüm davalarda adil ve eşitlikçi yargılama ilkesini esas aldığını vurguladı.

AB yetkililerinin bu tür açıklamalarla yargının meşruiyetini sorgulamasını kabul edilemez olarak nitelendiren Hasipoğlu, bunun hem Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine hem de hukuk devletine yönelik bir saygısızlık olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, Rum makamlarının kendi vatandaşları olan Alman, Ukraynalı ve iki Macar vatandaşını tutukladığı süreçte Avrupa Birliği’nin sessiz kaldığını ve taşınmaz mal komisyonunu yok sayan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hukuka aykırı tutuklama kararlarının sorgulanmadığını ifade etti.

“Hukuka aykırı eylemler gerçekleştiren herkes gibi, bahse konu şahıslar da bağımsız yargımız önünde hesap vermektedir. Hiçbir kurum veya kişi, KKTC’nin egemenlik haklarını ve yargısının bağımsızlığını gölgeleyemez” diyen Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuka bağlı kalarak kendi devletinin kurumlarını işletmeye devam ettiğini belirtti.

Hasipoğlu ayrıca Avrupa Birliği’ni, 2004’te Annan Planı’na “evet” diyen Kıbrıslı Türkleri cezalandırmak, “hayır” diyen Rumları ise ödüllendirmekle eleştirerek, AB’nin çifte standarda son verip adanın gerçeklerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

