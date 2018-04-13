UBP'den Cumhurbaşkanlığı'na boykot mu? Görüşmeye kimse gitmedi...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan’daki liderler yemeği öncesinde bugün, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Toplantıya Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi’nden herhangi biri katılmadı.

Daha önceki toplantılara da UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün katılmazken, toplantılarda UBP'yi Genel Sekreter Dursun Oğuz temsil ediyordu.

Bugün düzenlenen toplantıya hiçbir UBP'li yetkilinin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıya UBP dışında Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasal partilerin Genel Başkanları katıldı. Toplantı Crans-Montana sürecinden sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nicos Anastasiadis'in 16 Nisan'da birlikte katılacakları sosyal içerikli toplantı öncesinde çok önemli olarak nitelendiriliyor.