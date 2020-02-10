UBP’den El-Sen’e: Kimse kamu görevlilerine tehdit savuramaz”

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada El-Sen Yönetimi’nin yaptığı açıklama eleştirilerek “kimsenin kamu görevi yapanlara tehdit savurma hakkı yok” ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin başarılı çalışmalar yapmakta olduğuna” dikkat çekildi ve “Yönetim Kurulu Başkanı’nı Kurum’a sokmama tehdidi savuran ELSEN Yönetimi’ne hukuk dışına çıkmaması, aksi takdirde gereğinin yapılacağı uyarısında” bulunuldu.

UBP açıklamasında, “kimsenin kamu görevi yapanlara tehdit savurma hakkı olmadığına” dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Kurum yararına olacak, Kurum’un faiz yükünü hafifletecek çalışmalar yapmış ve olumlu bir noktaya ulaşmıştır.

Ocak ayında banka faizlerinde büyük düşüş yaşanması nedeniyle KIBTEK Yönetim Kurulu da eski borcu daha uygun koşullara getirmek için 130 milyon TL borçlanmaya gitti.

Bununla eski borç kapatıldı ve Kurum için yaklaşık 13 milyon Türk Liralık bir tasarruf sağlanmış oldu.

Hal böyleyken ELSEN yöneticilerinin Yönetim Kurulu Başkanı’nı Kurum’a sokmama tehdidinde bulunması kabul edilebilecek bir tutum değildir.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin başarılı çalışmalar yapmaktadır ve bizler bu çalışmaları desteklemekteyiz.

Dolayısı ile ELSEN Yönetimi’ne hukuk dışına çıkmaması çağrısında bulunuyoruz.

Aksi takdirde gereği mutlaka yapılacaktır.”