Erhürman’ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol üzerinden Türkiye’ye yönelik yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Demokrasi kelimesini ağızından düşürmeyen Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin üç yıl sonra gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden Sayın Tatar’ın istifasını istemekten daha vahim bir talep ve açıklama olamaz denildi.

KKTC ile anavatan Türkiye’nin her zaman kardeşçe, samimi bir iş birliği içinde olması ve her yolda olduğu gibi ekonomik yönden de işbirliğini birlikte yürümesindeki öneme dikkat çekildi.

Açıklamada, 1974 mutlu barış harekâtından bugüne kadar Kıbrıs Türklerine her türlü desteği veren ve güvenliğimizin garantisi Türkiye Cumhuriyeti COVID-19 döneminde de Kıbrıs Türküne sağlık alanında da yaptığı karşılıksız destekler ile bunu bir kez daha göstermiştir denildi.

Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmediği ifade edilen açıklamada UBP Merkezi olarak Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye’ye yönelik yanlış tavırlarını gözden geçirmeye davet etti.