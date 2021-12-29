UBP'den gövde gösterisi... "İktidar Bizim İşimiz"

Başbakan Sucuoğlu'nun paylaşımında "Kurulan devletin, tüm büyük projelerin, yaratılan tüm eserlerin altında ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İmzası vardır" denildi.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu'nun paylaşımı:

Dün akşam Lefkoşa İlçemizin düzenlediği Genişletilmiş İlçe Toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm adaylarımızın tanıtımını yaptık.

Sizlerden aldığımız güçle, heyecanla, zafere olan inancımızla tek başına iktidar yolumuzun uzun ama açık olduğunu birkez daha gördük.

Kurulan devletin, tüm büyük projelerin, yaratılan tüm eserlerin altında ULUSAL BİRLİK PARTİSİ İmzası vardır. İktidar işi cesaret ister...İktidar işi deneyim ister. Bu nedenle tek başına iktidar için hazırız çünkü biliyoruz;

İKTİDAR BİZİM İŞİMİZ.