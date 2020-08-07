UBP'den Kapalı Maraş için 'İmar Planı' sürprizi!

Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili ayak sesleri iyice duyulmaya başlarken, hükümet ortağı UBP'den sürpriz bir talep geldi.

UBP İmar Planı ile ilgili çalışmasında Kapalı Maraş'ın da İmar Planı’na dahil edilmesini istiyor.

Genel Sekreter Ersan Saner, Kıbrıs Gazetesine yaptığı açıklamada bu talebi dile getirdi.

UBP'nin konuyla ilgili çalışmasında da "T.C. ve K.K.T.C. devletlerinin genel öngörülerine uygun olarak hükümetimizin Kapalı Maraş açılımına uygun alternatifli bir imar planının hazırlanmadan yayınlanması halinde ileride çözümü mümkün olmayacak sıkıntılara imkan tanıyacağı kesindir" ifadeleri dikkat çekiyor.