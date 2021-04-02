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UBP'den MYK sonrası açıklama

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UBP'den MYK sonrası açıklama
UBP'den MYK sonrası açıklama

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurul bugün Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında koronavirüs salgını nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi ve aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasını kararlaştırdı.

1-Genel Başkan Başbakan Ersan Saner’in ’ın kovid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili olarak verdiği bilgiler memnuniyetle karşılandı.

Başbakan’ın Karpaz, Girne dağ yolu, Lefkoşa çevre yolu, Lefke yolu, yeni Ercan havalimanı inşası, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi, yeni Girne hastanesi, tamamlanması için atılan somut adımlar, ekonomik sıkıntıların aşılması için olanaklar ölçüsünde vatandaşa ve sektörlere sağlanan destekler konusunda söylediklerinin çok önemli olduğuna işaret edilen MYK toplantısında, bu çabaların sonuca ulaşması için Başbakan ve hükümete tam destek belirtildi.

Merkez Yönetim Kurulu, hükümetin Anavatan Türkiye’den aşı temin edilmesiyle birlikte ortaya koyduğu aşılama çabasının kovid-19 salgınından kurtulmak ve ekonominin sıkıntılarının aşılması için çok değerli olduğunun altını çizerken vatandaşın, aşılanma tamamlanana kadar hem kendi sağlığı hem de yeninden kapanma yaşanmaması için konulan kurallara, alınan kararlara uyması ile sıkı denetim yapılmasının öneminin sürekli gündemde tutulmasının gerekliliğinin ilgili herkese ve her kesime anımsatılmasını kararlaştırdı.

Toplantıda, Kıbrıs’ta ancak ve ancak var olan 2 bağımsız Devlet gerçeği dikkate alınarak taraflar arasında bir anlaşma sağlanabileceği kaydedildi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin Kıbrıs ve kapalı Maraş’ın açılması için ortaya koydukları tutum ve açıklamalara tam destek ifade edildi.

 

2-MYK, yapılan değerlendirmeler sonucu UBP Genel Sekreterliği seçiminin 10 Nisan’da toplanacak Parti Meclisi’nde yapılmasını öneren Genel Başkan’a onay verirken Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erken seçimi konularının yaşanması olası gelişmeler ışığında değerlendirilmesinin gelecek toplantıda yeniden gündeme alınmasını benimsedi.

Parti Genel Sekreterliği için aday olacakların seçim saatinden 48 saat öncesine kadar Parti Genel Başkanlığı’na başvurmaları gerektiği de MYK’da karar bağlandı.

Genel Sekreterlik seçiminin kesin yer ve saati ile koronavirüs salgını gereği yapılacak düzenlemeler salon saptanması ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

3-Partiye üyelik konusu da MYK tarafından ele alındı ve örgütler, ilçe başkanlıkları ile Genel Başkanlığa yapılan başvurular sonuçlandırıldı.

Buna göre, MYK, 1254 kişinin yeni üyeler olarak yazılmalarını ilgili üyelik komitesinin söz konusu kişilerin başvurularının yasa ve tüzüklere uygun olup olmadığına dair son kontrollerini yapması ve gelecek hafta içinde bunu tamamlaması kaydıyla onayladı.

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