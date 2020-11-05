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UBP'den resmi açıklama bekleniyor... Kulisler çalkalanıyor

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UBP'den resmi açıklama bekleniyor... Kulisler çalkalanıyor
UBP'den resmi açıklama bekleniyor... Kulisler çalkalanıyor

UBP'den resmi açıklama bekleniyor... Kulisler çalkalanıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin, bu hafta sonu yapılması beklenen 11. Olağanüstü Kurultayı’nın ikinci turu, 10 ay süreyle ertelendiği iddia ediliyor...

Genel başkanlığa parti genel sekreteri Hamza Ersan Saner vekalet edeceği öne sürüldü.

UBP 11. Olağanüstü Kurultayı’nda, genel başkanlık için geçtiğimiz hafta sonu 5 aday yarışmış, ikinci tura ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy kalmıştı

İkinci turda yarışacak her iki adayın da, Cumartesi günü gerçekleşecek kurultayın, 10 ay süreyle ertelenmesinde mutabakata vardığı öne sürüldü.

Bir süredir genel başkanlığa vekalet eden Hamza Ersan Saner’in, 10 aylık süreçte de bu görevine devam edeceği de iddialar arasında.

Kulislerde dolaşan iddialar arasında, Ankara’ın seçimlere müdahale ettiği, Taçoy ve Sucuoğlu’nun yarıştan el çektirildiği var.

UBP'nin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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