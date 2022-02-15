UBP’den teklif gitti, YDP MYK toplandı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP'den kendilerine bir teklif geldiğini ifade ederek, teklifi değerlendirmek üzere parti MYK'sının toplandığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak hükümet süreci ile ilgili gelinen aşama hakkında önemli açıklamalar yaptı.

DÜN TEKLİF GİTTİ

Erhan Arıklı, dün akşam üzeri Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) kendilerine bir teklif geldiğini belirterek, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) teklifi değerlendirmek üzere toplandığını belirtti.

UBP YAZILI PROGRAM İLETTİ

Toplantıda, UBP’nin kendilerine ilettiği hükümet programı hakkında görüşme yapılacağını da aktaran Arıklı, nihai kararın Parti Meclisi’nde olduğunu vurguladı. Yarın bütün gün çalışma içerisinde olacaklarını dile getiren Arıklı, üç partili hükümet programı üzerinde çalışılması gerektiğine işaret etti.

DP DE TOPLANTIDA

Öte yandan Arıklı, Demokrat Parti'ye de bir teklif gittiğini belirterek, "Şu an toplantı halindeler..." dedi.