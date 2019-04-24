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UBP'den YDP'ye toplu katılımlar olacağı açıklandı

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UBP'den YDP'ye toplu katılımlar olacağı açıklandı. Yeniden Doğuş Partisinin bu hafta sonu yapacağı etkinlikler belli oldu.
UBP'den YDP'ye toplu katılımlar olacağı açıklandı

Buna göre, 27 Nisan 2019 Cumartesi Girne İlçe Başkanlığı Vuni Palas Otelde 650 kişinin katılacağı yemekli bir şölen düzenleyecek. 28 Nisan 2019 saat 10’da Büyükkonuk köyünde İskele İlçe Başkanlığının düzenlediği sabah kahvaltısı düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00 da Lapta örgüt binası açılacak. Genel Başkan Erhan Arıklı ve Parti yöneticilerinin de katılacağı bu açılış töreninde Genel Başkan Erhan Arıklı bir konuşma yapacak.

Aynı gün akşam saat 19.00’da Lefkoşa’da YDÜ Kütüphane salonunda bir toplu katılım töreni düzenlenecek.

Önceki hafta düzenlenen ve KKTC tarihinde bir siyasi partiye bir seferde yapılan en yüksek katılımın ardından benzer bir katılım şöleni daha yapılacak.

Toplu katılımda UBP Surlariçi Örgütü Gençlik Kolları Başkanı Ali Ömer Yayla beraberinde kalabalık bir kitle ile YDP’ye katılacak. Toplu katılımla Partiye katılacak kişilerin sayısı konusunda şimdilik bir açıklama yapılmadı.

Etkinliklerle ve toplu katılımlarla ilgili bilgi veren Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, “YDP için her gün güneş yeniden doğuyor. Her günü taze bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. YDP her gün hedefini daha da büyüten bir partidir. Bizi, gücümüzü, enerjimizi ve inancımızı bilmek ve tanımak isteyen herkesi pazar günkü şölenimize bekliyoruz. Toplu katılımla partimize katılanların kesin sayısını şimdilik vermiyoruz. Çünkü sayı her geçen gün artıyor” dedi.

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