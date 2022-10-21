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UBP,DP ve YDP ittifakı tamam, anlaşmaya varıldı!

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UBP ve YDP Tatlısu’da DP adayını destekleyecek. Esentepe- Çatalköy Belediyesi’nde ise UBP ve DP, YDP adayını destekleyecek.Diğer beldelerde ise UBP adaylarına destek verilecek.
UBP,DP ve YDP ittifakı tamam, anlaşmaya varıldı!

UBP ve YDP Tatlısu’da DP adayını destekleyecek.

Esentepe- Çatalköy Belediyesi’nde ise UBP ve DP, YDP adayını destekleyecek.

Diğer beldelerde ise UBP adaylarına destek verilecek.

Yüksek Mahkeme henüz kaç belediyede seçim yapılacağı kararını üretmiş değil. Siyasi partiler mahkeme kararını bekliyor. Hükümet ortakları, mahkemenin yasal düzenleme lehinde bir karar alacağını öngörüyor. Bu çerçevede 18 belediye tahtında bir paylaşım yapıldı. Ancak mahkemenin kararı değişir ve seçim yapılacak belediye sayısı 28 olacaksa o zaman uzlaşı da yeniden gözden geçirilecek. Tatlısu’da Orcan, Çatalköy’de İlhan Belediyeler refomunda Esentepe ve Çatalköy Belediyesi’nin birleşmesi öngörülüyor. YDP bu iki belediyenin birleşmesi durumunda buraya talip oldu. YDP’nin bir önceki Çatalköy belediyesi başkanlık seçiminde iyi bir oy alan Muhtar Serdar İlhan’ı aday göstermek istediği öğrenildi. YDP logosuyla seçime girilmesi ve adaya UBP ile DP’nin destek vereceği anlaşılmış durumda ancak SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre henüz Serdar İlhan bu konuda henüz net bir karar üretmiş değil.

Öte yanda DP’nin başarısı kanıtlanmış tek Belediye Başkanı olan Hayri Orcan konusunda ısrarcı olması bu konuda sonuç verdi. Tatlısu’da DP adayı Hayri Orcan’a UBP ve YDP’liler de destek verecek. Geriye kalan 16 belediyede ise DP ve YDP’liler UBP adaylarını destekleyecek. İttifakın Belediye Meclis üyeleri için de yapılacağı öğrenildi.

Kaynak : SES Kıbrıs

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