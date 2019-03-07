UBP:Hedef Cumhurbaşkanlığı Seçimini kazanmak

UBP Onursal Başkanı 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında sağlam örgüt yapısı, halka verdiği değerle UBP’nin bugünlere kadar başarıdan başarıya koşarak geldiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İstişare Kurulu toplantısı dün akşam yapıldı.

UBP Tüzüğünün 86 ve 87’nci maddelerine uygun olarak yapılan toplantıya katılanlara aralarında nasıl bir ilçe? Nasıl bir UBP Gençlik Kolları? Nasıl bir UBP Kadın Kolları? Nasıl bir yönetim görmek istediklerine yönelik soruların da olduğu 28 maddelik bir anket uygulandı.

Bunun üzerine söz alan üyelerin söyledikleri divan tarafından kayıt altına alındı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, ortaya konulan görüşler önümüzdeki hafta MYK’da görüşülmek üzere Parti Genel Merkezi’ne gönderilecek.

GARDİYANOĞLU: “HEDEF CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu istişare toplantısında yaptığı konuşmada, önlerinde duran en büyük hedefin 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, bu bağlamda örgütleri daha aktif çalışır duruma getireceklerini, çağdaş tüm olanaklardan yararlanacakları ve vatandaşa neden Cumhurbaşkanı’nın değişmesi gerektiğini en iyi şekilde anlatacaklarını kaydetti.

TAÇOY: “DAHA ÇOK İŞ YAPACAĞIZ”

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy da konuşmasında tüm ilçelerin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti ve ancak olanla, yapılanla yetinmeyerek, daha ileriye gitmek için daha çok çalışıp daha çok iş yapacaklarını söyledi.



TATAR: “BAŞARACAĞIZ, ÇÜNKÜ İNANIYORUZ VE KARARLIYIZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konuşmasında, UBP’nin örgütlenmesini çağdaş olanakları da kullanarak çok daha ileri götüreceğini söyledi.

Tatar UBP’nin temel amaçlarının belli olduğunu, halka hizmet için çalışmalarına devam ettiklerini de ifade etti.

EROĞLU “ESERLERİMİZİ KİMSE GÖZ ARDI EDEMEZ”

UBP Onursal Başkanı 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında sağlam örgüt yapısı, halka verdiği değerle UBP’nin bugünlere kadar başarıdan başarıya koşarak geldiğini belirtti.

PLAKET TAKDİMLERİ

İlçe istişare kurulunda örgüt başkanlığında 32.yılını dolduran Taner Savun’a plaketi 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından verildi.

UBP’ye uzun yıllar hizmet veren Arif Çocuk’a plaketi ise Genel Başkan Ersin Tatar tarafından sunuldu.

Gecenin sonunda ise Onursal Başkan Derviş Eroğlu’nun doğum günü kutlandı.