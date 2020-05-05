UBP:Hiç kimse bir diğerine hangi sıfatı taşırsa taşısın ve hangi amaçla olursa olsun hakaret edemez

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ hiç kimsenin bir diğerine hangi sıfatı taşırsa taşısın ve hangi amaçla olursa olsun hakaret etme, onu aşağılama, karalama hakkı olmadığı” vurgulandı.

Açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a sosyal medyada paylaştığı bir fotomontajla hakaret eden birisini savunmaya kalkışmasının yasalarca güvence altına alına kişilerin şeref ve haysiyetine herkesin saygı göstermesi gerekliliğine aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“ Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’de yüksek öğrenim sektörünün oluşmasının başlıca mimardır.

Diğer partiler ‘ burada üniversite mi olur?’ deyip karşı çıkarlarken, DAÜ, UBP sayesinde yaşam bulmuştur..

Ulusal Birlik Partisi aynı zamanda demokrasiye bağlı ,evrensel insan haklarına saygılı, sosyal ve laik KKTC Devleti’nin de kurucu partisidir.

Bizler için KKTC Anayasası’nda yer alan çok geniş özgürlükler esastır, vazgeçilmezdir.

UBP, onun Genel Başkanları, yetkili kurulları sanat, mizah ve karikatürle, siyasi hedef uğruna yapılan hakareti, aşağılamayı, karalamayı ayıt edebilecek birikime sahiptir.

Fotomontajın, karikatürle, sanatla uzaktan yakından alakası yoktur.

Kim, hangi sıfatla yaparsa yapsın bir devletin en yetkili makamlarından birinde görev yapan birini veya sıradan bir vatandaşı fotomontaj yaparak‘ deli ‘ diye karalamaya kalkışması doğru değildir.

Böylesi bir kişiye destek çıkmak, onu hak etmediği şekilde mazur göstermeye çalışmak demokrasiye, insanların en temel hakları olan şeref ve haysiyetlerini koruma haklarına zarar vericidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu, bir öğretim görevlisini koruyacak diye, KKTC demokrasisine zarar vermemeli, UBP Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersin Tatar’a yapılan çirkin saldırıyı bir sanat olayı gibi gösterip söz konusu kişiyi masumlaştırma çabası içine girmemelidir.

Ülkemiz çok zor bir süreçten geçerken KKTC Başbakanı’na yapılan böylesi bir saldırının birlik beraberliğimizi bozucu nitelikte olduğu, UBP’lilerin Genel Başkanları’na yapılan bu saldırıdan büyük rahatsızlık duydukları DAÜ Senatosu tarafından asla göz ardı edilmemelidir.

Ulusal Birlik Partisi olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nu aklı selime, demokrasimize, kişilerin şeref ve haysiyetine zarar verenler karşısında doğrunun yanında yer almaya davet ederiz”