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UBP’li Belediye Başkanları’ndan Saner’e destek

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UBP’li Belediye Başkanları’ndan Saner’e destek
UBP’li Belediye Başkanları’ndan Saner’e destek

Ulusal Birlik Partili 8 Belediye Başkanı bugün Ulusal Birlik Partisi Başkan Vekili Ersan Saner’i ziyaret ederek hükümet kurma çalışmaları ile yakında yapılacak olan Olağanüstü Kurultay’da tek aday olmasına tam destek belirttiler.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili’ni ziyaretlerinde bütçe görüşmelerinin tamamlanması ile ülkenin hükümetsiz kalmamasının son derece önemli olduğunu belirttiler.

Kovid-19 salgının da etkisi ile halkın sorunlarının arttığına işaret eden 8 Belediye Başkanı, bu bağlamda ülkenin en büyük partisi konumundaki Ulusal Birlik Partisi’nin kendi iç konularını birlik-beraberlik içinde atlatmasının şart olduğunu vurguladılar.

8 Belediye Başkanı Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultay’a tek aday olarak katılmasıyla onun etrafında birleşmenin ülke ve parti açısından bir gereksinim olduğunu kaydettiler

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