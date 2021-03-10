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UBP'li Belediye Başkanlarından Saner'e rest!

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UBP'li Belediye Başkanlarından Saner'e rest!
UBP'li Belediye Başkanlarından Saner'e rest!

KKTC'de hükümetin büyük ortağı UBP( Ulusal Birlik Partisi) mensubu ve bağımsız  Belediye Başkanları ile dün akşam Gazimağusa'da  bir araya gelen Başbakan Ersan Saner'e Belediye Başkanlarının 2021 Bütçesinde yerel yönetimlere ayrılan pay nedeni ile rest çektikleri öğrenildi.

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KKTC'de yıllık enflasyonun %15 civarında olmasına rağmen 2021 yılında Belediyelere sadece %0,5 artış yapılacağının ön görülmesi üzerine Belediyelerde alarm zilleri de çalmaya başladı.

Belediyelere hükümetin ek kaynak yaratmaması durumunda Belediyelerin de çalışanlarına hayat pahalılığı artışı veremeyeceği açıkça Başbakan Ersan Saner'e dün akşam MAGEM'de düzenlenen toplantıda iletildi.

Belediye Başkanlarının Başbakan Saner'e pandemi döneminde Belediyelerin yaptığı özverili çalışmaları aktarılırken Belediye çalışanlarına hayat pahalılığı artışının yapılamamasının Belediyelerde büyük bir kaos ortamı doğuracağı da aktarıldı.

Bazı UBP'li belediye başkanlarının bu durumda önümüzdeki yıl yapılacak olan Yerel yönetim seçimlerinde UBP'den aday olmayacaklarını söyledikleri de belirtiliyor.

KKTC'de UBP, DP ve YDP'nin kurduğu azınlık hükümeti  2 Ekim 2021 tarihinde erken seçim şartı ile kurulmuştu.

Pandemi nedeni ile KKTC'de özellikle ekonomik anlamda önümüzdeki günlerde büyük sıkıntıların yaşanması beklenirken sosyal patlamalardan da endişe ediliyor.

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