“UBP’li Eski Belediye Başkanı’nı kaçakçılıktan yakalayan polis ödüllendirildi''

İşte o açıklama:

Elektronik ortamda yayın yapan yerel bir basın organı kaynaklı olarak bazı basın yayın organlarında, “UBP’li Eski Belediye Başkanı’nı Yakalayan Polis Memuru Cezalandırıldı” başlığı altında yayımlanan haberde, savaştan kaçarak Kıbrıs’a gelen mültecilere ateş açarak yaralayan polis memuru ödüllendirilirken, kaçakçılığı önleyen polis memuru ise cezalandırıldı şeklinde maksatlı ve tamamen gerçek dışı söylemlere yer verilmiştir.

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından görev gereği nakil edilerek başka bir hizmet biriminde görevlendirilen polis mensubunun nakli, bahse konu tarihte meydana gelen olayın yaşandığı 16 Ocak 2021 tarihinden önce, yani 12 Ocak 2021 tarihinde Polis Hizmetleri Komisyonunun gündeminde yer almıştır. Maksatlı olarak yapılan bu haberde iddia edildiği gibi nakil olan polis mensubunun naklinin ilgili mesele ile bağdaştırılması kabul edilebilir bir olgu değildir. Bahse konu polis mensubunun nakli bir cezalandırma olmayıp, aksine ilgili polis mensubu nakil edildiği birime amir olarak atanıp sorumluluk verilmek suretiyle onurlandırılmıştır.

Ayrıca Akıncılar köyünde meydana gelen meselede zanlı konumundaki şahıs, olayın vuku bulduğu 16.01.2021 tarihinde polis tarafından suçüstü tutuklanmıştır. Zanlı, Polis Karakolunda ifadesi temin edildikten sonra genel sağlık kontrolünden geçirilmek ve PCR testi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürülmüştür. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından tekrardan polis karakoluna götürülerek hücreye yerleştirilmiştir.

Haberde iddia edildiği gibi zanlının hastalığı bahane edilerek tutuklu kalmaması yönünde polise herhangi bir siyasi makam tarafından telkinde bulunulmamıştır.

17.01.2021 tarihinde zanlının gıyabında Mahkemeden aleyhine 2 gün tutukluluk emri alınmıştır. Tahkikatının tamamlanmasının ardından, zanlının soruşturmaya etki edecek bir durumu olmaması dikkate alınarak aynı gün (17.01.2021) saat 18:15’de işlemiş olduğu suçlarla ilgili dava tebliğinin ardından serbest bırakılmıştır. Zanlı, 19.01.2021 tarihinde çıkarıldığı Mahkeme tarafından teminata bağlanmıştır.

Kamuoyunu hatalı bilgilendirme, kıymetli halkımızı yanlış yönlendirme ve kamusal alanda hizmet veren kurumlarımızı yıpratma amaçlı olduğu açıkça görülen bu tip haberleri kaleme alan bazı basın mensuplarının, doğruluğunu yetkililerden araştırdıktan sonra yazmalarının, doğru haber alma hakkı ve beklentisi içerisinde olan halkımıza yapılacak en iyi hizmet olduğu görüşü içerisindeyiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur