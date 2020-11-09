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UBP'li Gündüz:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter

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Gündüz, “Bu taahhüdü imzaladıktan sonra yine de cumartesi günü yapılacak kurultayda bu 5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter” dedi.
UBP'li Gündüz:5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter

Bir web TV programına katılan UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, olağanüstü kurultayda aday olan ve yarışan Faiz Sucuoğlu’ndan, Hasan Taçoy’dan, Nazım Çavuşoğlu’ndan, Dursun Oğuz’dan ve Ünal Üstel’den yeniden aday olmayacaklarıyla ilgili yazılı taahhüt alındığını açıkladı.

Gündüz, “Bu taahhüdü imzaladıktan sonra yine de cumartesi günü yapılacak kurultayda bu 5 kişiden birisi aday olursa, o kişinin siyasi yaşamı biter” dedi.

Menteş Gündüz, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı. UBP Meclis Grubu’nda tüm milletvekillerinin yer aldığı toplantıda, iptal edilen kurultayda aday olan 5 kişinin yeniden aday olmaması ve Genel Sekreter Ersan Saner’in tek aday olması konusunda ortak karar alındığını, bu kararı 5 adayın da onayladığını ve bu konuda imzalı taahhüt verdiklerini söyledi. İmzaladıkları taahhüde rağmen 5 kişiden birisinin veya birilerinin cumartesi günkü kurultayda aday olacağını düşünmediğini belirten Menteş Gündüz, “Biri çıkar ve aday olursa etik bir durum olmaz. O zaman kendi kendini bitirir. Hele hele birinci ve ikinci gelen çıkar aday olursa, sormazlar mı ona ‘O zaman niye çekildin?’ diye. Böyle bir hata o kişi için kendi siyasi hayatına son vermekle eşdeğerdir. Bu benim fikrimdir” diye konuştu. Menteş Gündüz, konuyla ilgili şunları da söyledi: “Biz, hepimiz meclis grubu, 5 kişinin yeniden aday olmaması konusunda karar verdikten sonra, birisinin aday olarak çıkması, üstelik iptal edilen kurultayda birinci ve ikinci gelen kişilerin çıkması doğru olmaz. Bu durumunda taban size sormaz mı, ‘Niye çekildiniz?’ diye? ‘O zaman kalsaydınız, devam etseydiniz, birinizden biriniz seçilecekti. Bu iş bitecekti’ demez mi? O bakımdan belli başlı şeyleri ince eleyip sık dokumak lazım. Bizi muhalefet bugün mecliste bunun üzerinden dövdü, hatta bizim üzerimizden Türkiye’yi dövdü. Bizim bunlara fırsat vermememiz gerekiyor.”

 
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