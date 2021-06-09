UBP'li Hasan Taçoy:" Bu sancı ekim ayında bitecek. Yeni başkan, yeni hükümet ve yeni bir kabine oluşacak."

Faiz bey seçimden çok kurultay için çalıştı. Ben bunu sonra fark ettim. Yapılan tüm çalışmalar ve bir de anket beni önde gösteriyordu. Ben bunun üzerine yattım. Sustum ve bu bana karşı kullanıldı. Bana karşı bir cephe oluştu.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Erçin Şahmaran'ın Kıbrıs TV de yayınlanan "Objektif" programına katıldı. Gündemi değerlendiren Taçoy hükümet ve UBP kurultayı ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, UBP kurultayına hazırlandı. Ben cumhurbaşkanlığı için çalışıyorken, rakibim bu süreçte de parti kurultayı için çalıştı. Faiz bey seçimden çok kurultay için çalıştı. Ben bunu sonra fark ettim. Yapılan tüm çalışmalar ve bir de anket beni önde gösteriyordu. Ben bunun üzerine yattım. Sustum ve bu bana karşı kullanıldı. Bana karşı bir cephe oluştu.

O günün genel sekreteri bana sordu "ikinci tur için ne yapacaksın?" sana ne, ne yapacaksam karar benim. O günün genel sekreterine partiyi kurultaya götürmek düşerdi, görevi buydu. Sonrasında genel sekreter beni yine aradı ve "diğer aday Faiz bey senin çekilmen şartıyla adaylıktan çekilecek" dedi. Ben çekilmesem de Faiz bey yine çekilecekti. Ama bir senaryo yazılmış, daha önceden bir plan yapılmıştı. Herhangi bir yarışta birinci gelenin yarıştan çekildiği nerede görülmüş? Partiye, demokrasiye verilen zararın bedelini ben niye ödeyeyim?

Bu sancı ekim ayında bitecek. Yeni başkan, yeni hükümet ve yeni bir kabine oluşacak. Devlet adamı önce devleti sonra partisini sonra da kendini düşünür. Benimle yarışa çıkan veya çıkacak olan arkadaşlar öncelikle bunu anlamalı. Ben kendime güveniyorum. İddialıyım, bu yarışta bütün rakiplerimden daha iyi iş çıkaracağım. Vatandaşlık konularından, meclisin çalışmasına kadar yapılacak işler var. Vatandaş bu konularda çok hassas. AKP ve Türkiye, UBP'den bir şey istese aranacak ilk kişi benim. Bana bugüne kadar, hiçbir talep gelmedi. Türkiye şunu ister, bunu ister. Bu tür konuşmaları kimse yapmasın."