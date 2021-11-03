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UBP'li Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “UBP Parti Meclisi 9 Ocak’ta erken genel seçim yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını onayladı.” açıklaması yaptı.
UBP'li Hasipoğlu'ndan seçim ve karma oy açıklaması

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “UBP Parti Meclisi 9 Ocak’ta erken genel seçim yapılması ve karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını onayladı.” açıklaması yaptı.

 

SUCUĞLU DA AÇIKLADI

Parti meclisi ve meclis grubuna bugün hükümet çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiğini, oy birliğinde, erken seçim hükümeti ve 9 Ocak 2022’de erken genel seçim için parti meclisinin yetki verdiğini ifade eden Sucuoğlu, ilk toplantının olumlu ve güzel bir şekilde geçtiğini, bundan sonra da toplantıların ayda bir mutlaka yapılacağını söyledi.

 

KARMA OYUN KALKMASI ÖNERİSİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Toplantıda “karma oyun kalkması” önerisi geldiğini ve bunun oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Sucuoğlu, bu öneriyi Mecliste gündeme getireceklerini ve kabul edilmesi halinde yasal şekle çevireceklerini kaydetti.

Bunun oy saymada YSK’yı rahatlatacağına ve sonuçların daha erken açıklanmasını sağlayacağına inanç belirten Sucuoğlu, soru üzerine YDP’nin hükümette olmayacağını ama dışardan destek sözü verdiğini söyledi. 

“Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna “Bakacağız” diye yanıt veren Sucuoğlu, “Nisap sorunu olur mu?” sorusuna ise “Nisap sorunu yaşamayacağız, öyle bir sıkıntı olsa hükümeti kurmayız” diye cevap verdi.

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