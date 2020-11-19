UBP'li hükümet için son 24 Saat...UBP'de Hükümet kurma süreci tıkandı..

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partilerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığını söyledi.Herhangi bir ön şartsız oturduklarını belirttiği HP görüşmesinin "samimi ortamda" geçtiğini söyleyen Saner, “meyvelerini toplayamadık” dedi.

''Sürdürülebilir bir hükümet amacıyla tüm partilerle görüştük'' diyen Saner ''Azınlık hükümetine çok yaklaştık ama başaramadık'' dedi

Saner “HP ile heyetler arası al ver sürecine bile giremedik” dedi

Saner Kurultay sorularına ise ''Bizim kurultayımızla ilgili bir sıkıntımız yok,tüzüğümüze göre hareket edeceğiz,yarın PM'de konuşulacaktır.Kurultay çalışmalarımız aile içi olayımızdır.'' dedi.