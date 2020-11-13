UBP'li Menteş Gündüz: “Hükümetin kurulması için her an bir sonuç çıkabilir”

Menteş Gündüz katıldığı TV programında “Bizim derdimiz kurultaydan ziyade hükümetin kurulması… Halk da zaten bununla ilgilenmiyor. Sayın Saner kendisine verilen süreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor… Her an da bir sonuç çıkabilir. Tek meselemiz hükümetin kurulmasıdır” dedi.

“BU İÇ SORUNUMUZ…”

Kurultay süreci hakkında Gündüz: “Bunu artık herkes adan A’dan Z’ye biliyor… Bu bizim UBP’nin kendi iç sorunumuz. Tek ya da çift adaylı bu kurultay yapılacak. Kurultay yapılacak bir şekilde…” dedi