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UBP'li Menteş Gündüz: "“UBP’siz bir hükümet düşünemiyorum” "

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UBP'li Menteş Gündüz, hükümeti kurma görevinin Ersan Saner'e döneceğini belirterek, bu sefer UBP'nin hükümeti kuracağına olan inancını dile getirdi.
UBP'li Menteş Gündüz: "“UBP’siz bir hükümet düşünemiyorum” "

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, hükümeti kurma görevinin yeniden Ersan Saner’e verileceğini öngördüğünü belirterek, “UBP’siz bir hükümet düşünemiyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz, KTV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Hükümeti kurma çalışmalarını değerlendiren Menteş Gündüz, görevin Ersan Saner’e geri döneceğini düşündüğünü ifade etti.

Halkın zaman kaybı ve güzel sözlere karnının tok olduğunu kaydeden Gündüz, dün CTP’nin açıkladığı 7 maddelik ilkeler için, “Güzel sözler. Ancak söylem başka eylem başkadır” diye konuştu.

UBP’nin içinde olmadığı bir hükümeti düşünemediğini ifade eden Gündüz, “Saner’e görev iade edilirse hükümeti kuracaklarına inandığını söyledi.

"HÜKÜMET KURULURSA TEK ADAY Ersan Saner"

“Saner’e hükümet kurma görevi yeniden verilirse ve UBP, HP ile anlaşırsa diyelim. Hemen tek adaylı bir kurulta yapacağız. Hiçbir milletvekili aday olmayacak. Parti Meclisi kararı herkesin üzerindedir. Parti disiplini bunu gerektirir.”

"UBP-HP HÜKÜMETİNİ KURABİLİRSEK..."

“Herkesin diline pelesenk olan erken seçim var. Ancak esnaf erken seçimi kaldıramayacaklarını söylüyor. 2022 Haziran ayında yerel seçimler var. 2023’de de seçimler var. 3 sene icraat yapmayacak mıyız? UBP-HP hükümetini kurulabilirsek, yapılan icraatlarla hedeflenen projeleri bitirebilirsek, algı tamamen değişir. Yapılacak çok iş var.”

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