UBP'li Oğuz:Faiz Bey partinin önünde engel olarak görülmek istemediği için onay verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir web tv programında kurultay ile ilgili partide mutabakata varıldığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir web tv programında kurultay ile ilgili partide mutabakata varıldığını söyledi.

Oğuz, “Hükümet görüşmelerinde dolaylı olarak hükümet kurulduktan sonra başkan değişecek muhatap kim olacak diye mesaj verildi. 7 Aralık’ta tek adayla kurultaya gidilecek. Faiz Bey partinin önünde engel olarak görülmek istemediği için onay verdi ” dedi.

Kurultayın ülke gündeminin önüne geçmesinin partiye ve ülkeye zarar verdiğini söyleyen Oğuz, UBP’nin birinci gündeminin hükümet sorununun çözülmesi olduğunu belirtti.