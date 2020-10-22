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UBP'li olmayan müdürü görevden almak için Covid-19 temaslısı YK üyesi Genel merkeze getirildi

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KIB-TEK YK As Başkanı Avcıoğlu: Temasli YK Üyesini getirerek,Müdür görevden alındı
UBP'li olmayan müdürü görevden almak için Covid-19 temaslısı YK üyesi Genel merkeze getirildi

KIB-TEK Yönetim Kurulu As Başkanı Avcıoğlu,Temaslı YK Üyesi getirilerek,Müdür görevden alındı dedi.

''Koalisyon Ortağı Halkın Partisi’nin Hükümetten çekilmesi ile son bulan UBP-HP Hükümetinin ataması olan KIBTEK Yönetim Kurulunun UBP Kanadı, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında ilk ve acil icraat olarak UBP'li olmayan Genel Müdürü görevden alarak UBP'li Genel Müdür atadı, üstelik bunu yapabilmek için Covid-19 temaslısı izole bir Yönetim Kurulu Üyesi siyasi baskı ile Kurum Genel Merkezine getirildi! KKTC tarihinde Partizanlığın ve Yüzsüzlüğün böylesi görülmedi.. '' dedi

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