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UBP’li Özdemir Berova: Gündemdeki yasalar Ekim’e kadar hazır hale gelecek

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Meclis Komite Başkanlarından UBP Milletvekili Özdemir Berova, gündemlerinde dört yasanın olduğundan bahsederek hedeflerinin Ekim ayına kadar hazır hale getirmek olduğunu söyledi.
UBP’li Özdemir Berova: Gündemdeki yasalar Ekim’e kadar hazır hale gelecek

KKTC’nin yasal sıkıntıları mevzuat ve tüzük yetersizlikleri öteden beri eleştirilen gerçeklerden biri… Meclis’in bu konuda "çalışkan olmadığı”, siyaset kurumunun ise “umursamaz olduğu” düzenli olarak eleştirilere konu olurken yaz tatillerinin ise bu güne değin çoğunlukla ‘verimsiz’ geçtiği kamuoyuna yansıyor.

Mevcut hükümet bu konuda kurulduğu günden beri iddialı oldu ve gerekli tüm yasal çalışmaların ivedilik ile yapılacağını vurguladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi 28 Haziran’da yaz tatiline girdi ancak meclisteki komiteler çalışmaya devam ediyor.

“GÜNDEMDEKİ YASALAR EKİME KADAR HAZIR HALE GELECEK”

Meclisteki komite çalışmalarını sorduğumuz Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, komite çalışmaların sürdüğünü, meclisin yaz tatili döneminde komitelerin toplanmaya devam ettiğini ifade ederek, “Tam gaz çalışıyoruz” dedi.

Berova, gündemdeki yasaların Ekim ayına kadar hazır hale geleceği ifadelerini kullandı.

“GÜNDEMDE DÖRT YASA VAR”

Yarın sabah yine komitenin toplanacağı bilgisini veren Berova, “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” nın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Berova, “Komite toplantısında gündemde olan yasaları hazırlayacağız, Meclis Genel Kurulu'na sevk edeceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet Meclis, Anayasa gereği, her yıl Ekim ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır. Ancak Meclis, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor, yaz tatilinde komiteler çalışmaya devam ediyor…

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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