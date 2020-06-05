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UBP'li Vekil Altuğra: "Kimse 45 günde pandemi hastanesi yapamazdı"

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UBP'li Vekil Altuğra: "Kimse 45 günde pandemi hastanesi yapamazdı"
UBP'li Vekil Altuğra: "Kimse 45 günde pandemi hastanesi yapamazdı"

 

“PARA OLMADIĞI İÇİN ‘YAPAMADIM’ DİYE BİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUM”

Sadece Dünya Çevre Günü gibi günlerde değil her zaman çevreye, doğaya  önem vermeli ve bunun önemini idrak etmeliyiz diyen Altuğra, “Para yoktur yapamadım diye bir şeyi kabul etmiyorum. Çevreyi dahi temizlemek için ‘para yoktur’ bahanesine sığınıyorlar” dedi.

Öncelikle vatan sevgisi ve yurt sevgisi olmalı insanın içinde şeklinde konuşan Altuğra, çevre temizliği için paranın bahane edilmesinin kabul edilebilir olmadığının altını çizdi.

“İKİNCİ DALGAYA HAZIRIZ”

Koronavirüs (Covid-19) sürecini KKTC’nin çok iyi üstesinden geldiğini vurgulayan Altuğra, ikinci dalga konusunda ülkenin böyle bir ihtimale de hazır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu süreç içerisindeki çabasını takdir ettiğini belirten Altuğra, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı arkadaşların ifadelerine katılmıyorum. Ali Pilli’nin faaliyetlerini bizzat yakından görüyorum, bunlar söylemlerde kalan şeyler değil. Şubat ayında yaşanan hastane yangınında ana fonksiyonu yöneten yerler yanmıştı, bir hafta 10 gün  kadar sonrasında ciddi bir salgın tehdidi ile yüzleşen KKTC vardı. Salgın gelmiş ve çökmüş bir hastane vardı elimizde... Buna rağmen dik durabilmiş bir ülke vardı, şu anda da yeni vaka olması durumunda hastanemiz bunun üstesinden gelebilecek güçtedir.”

“KİMSE 45 GÜNDE PANDEMİ HASTANESİ YAPAMAZDI ZATEN”

Hükümetin 45 günde pandemi hastanesi yapacağı vaadiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Altuğra, hiç kimsenin 45 gün içerisinde bir anda bir pandemi hastanesi yapamayacağını, bunun bir anda mümkün olamayacağını söyledi.

Böyle bir proje için ayrılması gereken ciddi bir sürenin olduğunu da ifade eden Altuğra, buna rağmen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin her duruma hazırlıklı olduğuna işaret etti.

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