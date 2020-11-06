UBP'li vekil:Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ,katıldığı bir tv programında:

“Tam göğüsleme noktasına gelmişken yarıştan çekilmek manalı geliyor” diyen UBP Girne Milletvekili, “Liderlik vasıflarını taşıyorsanız etraftan gelen baskılara geçit vermemek lazım” sözleriyle de dikkat çekti.

İzlem Gürçağ, aktif siyasette 7.5 yıldır yer aldığını belirterek, “Nüfusumuz hızlı ve kontrolsüz olarak artmıştır, peki okul ya da hastane sayımız arttı mı? Pek çok yapılması gereken icraat varken bunları göremezsiniz” dedi.

“Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır. Neden çekildiler bunu onlar bilirler.. Ne gerekçeler konuşuldu ne anlaşıldı bilmiyoruz. Bizim de bildiğimiz kendilerinin bize aktardıkları… Yani partinin birlik ve bütünlüğü… Bunu hepimiz, istisnasız elbette istiyoruz. Olanları ilerleyen günlerde, tabanı tatmin edici bilgiyi paylaşırlarsa bizde öğrenmiş oluruz.” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, Kurultay’a yönelik, “oy vermeye giden insanların iradesi sonuçsuz kaldı, tepki var, bunu haklı buluyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gün doğdu, çok farklı bir manzara ile karşılaştık. Bu kadar emek niye heba oldu sorusunun yanıtını bu adaylar verecek.”