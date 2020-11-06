  • BIST 1.185
  • Altın 539,691
  • Dolar 8,5484
  • Euro 10,1582
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

UBP'li vekil:Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır

» »
UBP'li vekil:Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır
UBP'li vekil:Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ,katıldığı bir tv programında:

“Tam göğüsleme noktasına gelmişken yarıştan çekilmek manalı geliyor” diyen UBP Girne Milletvekili, “Liderlik vasıflarını taşıyorsanız etraftan gelen baskılara geçit vermemek lazım” sözleriyle de dikkat çekti.

İzlem Gürçağ, aktif siyasette 7.5 yıldır yer aldığını belirterek, “Nüfusumuz hızlı ve kontrolsüz olarak artmıştır, peki okul ya da hastane sayımız arttı mı? Pek çok yapılması gereken icraat varken bunları göremezsiniz” dedi.

 

“Yüzde yüz ne olduğunu bilen iki kişi vardır. Neden çekildiler bunu onlar bilirler.. Ne gerekçeler konuşuldu ne anlaşıldı bilmiyoruz. Bizim de bildiğimiz kendilerinin bize aktardıkları… Yani partinin birlik ve bütünlüğü… Bunu hepimiz, istisnasız elbette istiyoruz. Olanları ilerleyen günlerde, tabanı tatmin edici bilgiyi paylaşırlarsa bizde öğrenmiş oluruz.” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, Kurultay’a yönelik, “oy vermeye giden insanların iradesi sonuçsuz kaldı, tepki var, bunu haklı buluyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gün doğdu, çok farklı bir manzara ile karşılaştık. Bu kadar emek niye heba oldu sorusunun yanıtını bu adaylar verecek.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Maraş’taki mülkler TMK aracılığıyla eski sahiplerine iade edilecek06 Kasım 2020 Cuma 15:38
  • Saner:''Cumhurbaşkanı görev verdiği taktirde hükümeti kurma çalışmalarını başlatacağız06 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Kıbrıs Vakıflar Bankası adlı sitede Kıbrıs escort ilanları06 Kasım 2020 Cuma 15:19
  • Gazimağusa sağanak altında kaldı06 Kasım 2020 Cuma 13:50
  • Gazeteciler Birliği’nde yönetime 16 aday06 Kasım 2020 Cuma 13:48
  • TDP: “Gerçekleri Açıklamak Bu Topluma Olan Borcunuzdur”06 Kasım 2020 Cuma 13:47
  • Akıncı, mal bildiriminde bulundu06 Kasım 2020 Cuma 13:44
  • Akıncı'dan Erol Ertugan'a taziye mesajı06 Kasım 2020 Cuma 13:42
  • Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı06 Kasım 2020 Cuma 13:22
  • HP Genel Sekreteri Rogers'dan karantina uyarısı06 Kasım 2020 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti